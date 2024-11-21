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الخميس 21 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الهند: تأخر العديد من رحلات الطيران والقطارات بسبب الضباب الكثيف

الهند
الهند
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أفاد موقع "فلايت رادار" لرصد حركة الطيران بتأخر العديد من الرحلات الجوية، اليوم الخميس، بسبب الضباب الكثيف الذي غطى العاصمة الهندية (نيودلهي).

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن الضباب الكثيف تسبب أيضا فى تأخر العديد من رحلات القطارات أو إعادة جدولتها، كما تم فرض حظر على دخول الشاحنات إلى العاصمة بالإضافة إلى وقف مشروعات البناء العامة.

وأضافت القناة أن حكومة العاصمة الهندية أعلنت أن كافة المكاتب الحكومية ستعمل بنسبة 50 % من القوى العاملة بها فى حين سيعمل الباقى من المنزل.
 

نيودلهي الضباب الهند