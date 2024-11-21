زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت.. شعبة الاتصالات تكشف الموعد

كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، أن هناك موافقة مبدئية على دراسة في زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت التي سيحددها المجلس القومي لتنظيم الاتصالات.

وقال وليد رمضان في مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب، ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”: «زيادة الأسعار بسبب زيادة أسعار الطاقة التي تستخدمها مولدات الشبكات، زيادة على أن هناك بعض الشركات الأجنبية التي تستثمر في مصر ستقوم بزيادة نحو 15% وهي تكاليف التشغيل».

وتابع نائب رئيس شعبة الاتصالات قائلا: الجهاز القومي سيدرس ظروف المواطنين قبل وضع وإقرار أي زيادة رسمية، والزيادات ستشمل كل الخدمات والتطبيقات الإلكترونية.

واختتم قائلا: موعد زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت لا يقل عن 3 شهور مقبلة، والموعد الرسمي مسئولية القومي للاتصالات.