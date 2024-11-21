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الخميس 21 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في التجارة الآسيوية مع تزايد التوترات بين روسيا وأوكرانيا

الذهب
الذهب
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ارتفعت أسعار الذهب في تداولات آسيا، مدعومة بتزايد التوترات بين روسيا وأوكرانيا مما عزز الطلب على الملاذ الآمن، وساعد المعدن الأصفر على الصمود أمام قوة الدولار.

 وصعد الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 2،656.84 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب التي ستنتهي في ديسمبر بنسبة 0.3% لتسجل 2،659.15 دولار للأونصة؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي اليوم الخميس.

وحظي المعدن الأصفر بدعم من زيادة الطلب على الملاذات الآمنة بسبب تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، بعد أن سمحت الولايات المتحدة باستخدام صواريخ بعيدة المدى من قبل كييف.

وردت روسيا بتقليص عتبة الرد النووي، محذرة من تصعيد خطير في النزاع بعد التحرك الأمريكي.

وعن المعادن الثمينة الأخرى، ارتفعت أسعار المعادن النفيسة اليوم، لكنها لا تزال تسجل خسائر على مدار الأسبوعين الماضيين حيث صعدت عقود البلاديوم الآجلة بنسبة 0.4% لتصل إلى 970.35 دولار للأونصة، بينما ارتفعت عقود الفضة الآجلة بنسبة 0.7% لتسجل 31.225 دولار للأونصة.
أما بالنسبة للمعادن الصناعية، فقد ارتفعت عقود النحاس الآجلة في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% لتسجل 9،109.50 دولار للطن، في حين تراجعت عقود النحاس لشهر ديسمبر بنسبة 0.2% لتصل إلى 4.1442 دولار للرطل.

وتعرضت أسعار النحاس لضغوط نتيجة لزيادة المخاوف من تباطؤ الطلب في الصين، خاصة مع عدم تحقيق إجراءات التحفيز الأخيرة والبيانات الاقتصادية من الصين للتوقعات.

الذهب روسيا أوكرانيا الدولار