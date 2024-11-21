إجراء جراحة ناجحة لرضيع يعاني من عيب خلقي بالمريء في بني سويف

أجرى عدد من الأطباء بقسم جراحة الأطفال بمستشفى بني سويف التخصصي، عملية جراحية دقيقة ناجحة لرضيع يبلغ من العمر 7 أيام لأول مرة داخل المستشفى، ضمن الخدمات الصحية المقدمة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وقال الدكتور أحمد محمود صادق، مدير عام المستشفى، إن قسم الحضانات تحت إشراف الدكتورة رانيا جميل رئيس القسم استقبل رضيعا يبلغ من العمر 7 أيام يعاني من صعوبة بالتنفس، حيث قام الأطباء بفحص الرضيع إكلينيكيا، وإجراء أشعة سينية وموجات صوتية على القلب، للاطمئنان على حالته الصحية وتم التأكد من وجود انسداد بالمريء وناسور بين المريء والقصبة الهوائية.

وأشار الدكتور أحمد صادق إلى أن أطباء قسم جراحة الأطفال، قاموا بتجهيز الرضيع لإجراء العملية والتي تعد من العمليات الدقيقة وتحتاج لمهارة عالية، حيث قام الأطباء بعمل استكشاف بالصدر وربط الناسور، وإصلاح العيب الخلفى وتركيب أنبوبة صدرية، مؤكدًا أن الرضيع في حالة جيدة بعد نجاح العملية الجراحية، ويتواجد داخل قسم حضانات الأطفال المبتسرين على جهاز التنفس الصناعي لمتابعته من قبل أطباء قسم جراحة الأطفال لحين خروجه وتماثله للشفاء.

وأكد مدير عام المستشفى، أن العملية تجرى لأول مرة داخل المستشفى نظرا للإمكانيات الكبيرة التي توفرها وزارة الصحة والسكان، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، حيث كان له الأثر الكبير في إجراء العملية وعدم تحويله إلى المستشفيات خارج المحافظة، حيث تم إجراء العملية مجانًا دون أي أعباء مالية على نفقة التأمين الصحي، موجهًا الشكر للطاقم الطبي وهم الدكتورة سهام أنور، والدكتور عبدالحفيظ محمد، والدكتور أحمد ربيع، والدكتور عمرو سعيد، وأخصائي التخدير د دعاء معاذ، وأخصائيي التمريض نورهان سيد، وعزة عبد الخالق، وفاتن أحسنهم.