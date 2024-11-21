أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 727 ألفًا و250 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 727 ألفًا و250 جنديًا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي خسر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1510 جنود ما بين قتيل وجريح، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و398 دبابة و19 ألفا و143 مركبة مدرعة و20 ألفا و731 من النظم المدفعية و1253 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1003 من أنظمة الدفاع الجوي و2756 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 3 آلاف و674 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و29 ألفا و745 من المركبات وخزانات الوقود و19 ألفا و259 طائرة بدون طيار".