غارات للاحتلال تستهدف منطقة الحوش في صور جنوب لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، بأن غارات للاحتلال استهدفت منطقة الحوش في مدينة صور جنوب لبنان.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، مركزة على مناطق حارة حريك وأوتوستراد السيد هادي.

واستهدفت الغارات مجمع الأحلام بالقرب من الأوتوستراد، بالإضافة إلى مبان سكنية في منطقتي القائم والأبيض، أسفرت الغارات عن تدمير واسع في المباني المستهدفة.

تزامنت الغارات مع أمر إخلاء صدر عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دعا فيه سكان حارة حريك لمغادرة المنطقة.

ومنذ 23 سبتمبر، دخل حزب الله والجيش الإسرائيلي في مواجهة مفتوحة، وعقب ذلك بوقت قصير، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية توغل في جنوب لبنان. أسفرت الغارات الإسرائيلية المتواصلة والهجمات على مختلف أنحاء لبنان عن استشهاد أكثر من 3540 شخصًا في لبنان، حيث سقط غالبية الشهداء بعد بدء الحملة الإسرائيلية العنيفة في 23 سبتمبر 2023.