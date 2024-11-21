استقرار أسعار الذهب محليًا اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، بعد سلسلة صعود للمعدن عالميًا على وقع خفض الفائدة الأمريكية، والتي من شأنها أن تعزز صعود المعدن النفيس عالميًا، وفق قوائم أسعار الذهب في اتحاد الغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4280 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3745 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3210 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 29600 جنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2649 دولارا.

وصعد سعر الذهب العالمي بشكل محدود خلال تداولات الأربعاء، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع، وذلك في ظل عودة الدولار الأمريكي إلى الارتفاع مجددًا الأمر الذي قلص مكاسب الذهب ولكن يبقى الدعم متواجد من الطلب على الملاذ الآمن.

وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوع عند 2649 دولارًا للأونصة.

ويبقى الذهب يتمتع ببعض الدعم من الطلب على الملاذ الآمن منذ أن قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بخفض الحد الأقصى الذي تتحمله روسيا من تدخلات قبل الرد بشن ضربة نووية ردًا على مجموعة أوسع من الهجمات التقليدية، بعد أيام من تقارير تفيد بأن واشنطن سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لشن هجوم في عمق روسيا.