حزب الله: استهدفنا تجمعًا لقوات الاحتلال في موقع هضبة العجل شمالي مستوطنة كفار يوفال

أعلن حزب الله، اليوم الخميس، استهدافه تجمعًا لقوات الاحتلال في موقع هضبة العجل شمالي مستوطنة كفار يوفال برشقة صاروخية.

في سياق متصل، أعلن إعلام إسرائيلي، أن 110 جنود من لواء جولاني قتلوا منذ بداية الحرب في جبهتي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأضرار التي لحقت بمستوطنات الشمال تقدر بحوالي 5 مليارات شيكل، ما يعادل أكثر من 1.3 مليار دولار.

وأفادت "القناة 12" بأن المعطيات أظهرت تضرر 2,585 منزلاً، من بينها ألف منزل تعرض لأضرار جسيمة جراء نيران حزب الله من لبنان.

ولفتت إلى أن "كريات شمونة" وحدها شهدت تضرر أكثر من 300 منزل، منها 64 منزلاً بأضرار كبيرة.

وفي "شلومي" تم تسجيل تضرر 360 منزلًا، بينما في "المطلة" تضرر 150 منزلًا بشكل كبير و250 منزلًا بأضرار طفيفة. وفي "نهاريا" تضرر 190 منزلًا، من بينها 48 منزلًا بأضرار كبيرة.