مدير تعليم السويس يتفقد المخازن العمومية والصالة الرياضية

أجرى ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، جولة ليلية أمس الأربعاء، رافق فيها سيد حمدان وكيل المديرية لعدد من المنشآت التابعة لمديرية التربية والتعليم بدآها بالصالة المغطاة للتربية والتعليم بمنطقة العوايد.

حيث تابع أعمال التدريبات الليلية للألعاب الرياضية لعدد من الاكاديميات والفرق والتي تتبع مشروع رأس المال بينما استمع لعرض مديرة الصالة لإمكانية الصالة وفتح كافة القاعات والغرف الملحقة، وعلى الفور أعطى سيادته تعليماته بوضع خطة تطوير عاجلة لتحقيق استفادة كاملة من كافة إمكانيات الصالة تخدم بها أبنائنا وبناتنا طلاب وتلاميذ المراحل التعليمية المختلفة، وكذلك جميع العاملين تحت مظلة تعليم السويس.

من ناحية أخرى تفقد ياسر محمود وحمدان المخازن العمومية بالمديرية واستدعاء مدير إدارة المخازن لمناقشة بعض الفنيات وعمل مقترح سريع للتطوير وعرضه على الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدراسة.

وأكد على بعض الإجراءات القانونية الخاصة بعمليات تكهين العهد حفاظاً على المال العام للدولة، وأن لا يتم تكهين ثمة جهاز أو معدة أو حتى شكل هيكلي إلا بعد ثبوت عدم صلاحيته أو جدوى الصيانة فيه، مؤكدا أنه لا تهاون في الحفاظ على المقدرات العامة.

كما أكد ياسر محمود أن تعليم السويس سوف يشهد الفترة المقبلة عددا من الإجراءات التي من شأنها تحقيق الاستفادة الكاملة من كافة الإمكانيات المادية والبشرية لخدمة أبنائنا طلاب وتلاميذ المدارس وكذلك للحافظ على المال العام للدولة وتوظيف كافة الموارد في أماكنها الصحيحة والمناسبة .

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