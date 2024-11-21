جيش الاحتلال يصدر إنذارًا بقصف مبنى داخل مدينة صور جنوبي لبنان

أصدر جيش الاحتلال، اليوم الخميس، إنذارًا بقصف مبنى داخل مدينة صور جنوبي لبنان، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "إكس": "إلى جميع السكان المتواجدين في صور وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له وجوب الإخلاء فورًا والابتعاد لمسافة لا تقل عن 500 متر".

شنت قوات الاحتلال عدة غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، استهدفت بشكل رئيسي مناطق حارة حريك وأوتوستراد السيد هادي.

شملت الغارات ضرب مجمع الأحلام بالقرب من أوتوستراد السيد هادي، بالإضافة إلى مبنى سكني في منطقة القائم وآخر في حي الأبيض.

أسفرت الهجمات عن تدمير المباني المستهدفة ووقوع أضرار جسيمة في المنطقة.

وجاءت هذه الغارات بعد وقت قصير من إصدار الجيش الإسرائيلي أمرًا بإخلاء سكان حارة حريك.