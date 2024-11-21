إعلام إسرائيلي: 110 جنود من لواء جولاني قتلوا منذ بداية الحرب في غزة ولبنان

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية:، اليوم الخميس، أن 110 جنود من لواء جولاني قتلوا منذ بداية الحرب في جبهتي غزة ولبنان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ قيمة الأضرار في مستوطنات الشمال، بلغت 5 مليارات شيكل أي أكثر من مليار و300 مليون دولار.

وقالت "القناة 12"، إنّ المعطيات حول الدمار في مستوطنات الشمال، أظهرت تضرر 2.585 منزلاً من ضمنها ألف منزل مع أضرار كبيرة نتيجة نيران حزب الله من لبنان.

وأشارت إلى أنّه في "كريات شمونة" وحدها هناك أكثر من 300 منزل تضرر، من ضمنها 64 منزلاً مع أضرار كبيرة، وفي "شلومي" هناك 360 منزلاً متضرر.

أما في المطلة هناك 150 منزلاً مع أضرار كبيرة و250 مع أضرار طفيفة، وفي "نهاريا" هناك 190 منزلاً متضرراً من بينها 48 منزلاً مع أضرار كبيرة.