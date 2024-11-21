الجمارك الكورية: 5.8% زيادة نسبة الصادرات الكورية في النصف الأول من نوفمبر الجاري

أعلنت هيئة الجمارك الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن صادرات كوريا الجنوبية زادت بنسبة 5.8% على أساس سنوي في أول 20 يومًا من هذا الشهر، مدفوعة بالطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات والسفن.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن قيمة الشحنات الصادرة بلغت 35.6 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 نوفمبر، مقارنة بـ 33.8 مليار دولار تم تسجيلها قبل عام، وانخفضت الواردات بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 34.8 مليار دولار خلال الفترة، ليتم تسجيل فائض تجاري قدره 800 مليون دولار، مشيرة إلى أنه في شهر أكتوبر، ارتفعت الصادرات بنسبة 4.6% على أساس سنوي لتصل إلى 57.5 مليار دولار، وهو الارتفاع الشهري الثالث عشر على التوالي.

وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 42.5% على أساس سنوي إلى 7.71 مليارات دولارات في أول 20 يوما من الشهر، حيث شكلت صادرات أشباه الموصلات 21.6% من إجمالي صادرات البلاد خلال الفترة المذكورة، بزيادة 5.6 نقاط مئوية عن العام السابق مع تعافي دورة الصناعة، وارتفعت مبيعات السفن بنسبة 77.1% عن العام السابق لتصل إلى 1.13 مليار دولار، وزادت الشحنات الصادرة لمنتجات الصلب بنسبة 11.1% على أساس سنوي إلى 2.48 مليار دولار.

ومن ناحية أخرى، انخفضت صادرات السيارات بنسبة 17.7% على أساس سنوي إلى 3.01 مليارات دولار، وانخفضت صادرات قطع غيار السيارات بنسبة 0.3% إلى 1.14 مليار دولار.

كما انخفضت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 10.4% على أساس سنوي إلى 2.66 مليار دولار.

