كوريا الشمالية وروسيا تتوصلان لاتفاق جديد بشأن توسيع التعاون الاقتصادي

قالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية وروسيا توصلتا إلى اتفاق جديد لتوسيع التعاون الاقتصادي بعد محادثات رفيعة المستوى في بيونج يانج هذا الأسبوع، بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصلان فيه كل من روسيا وكوريا الشمالية مواجهاتهما مع واشنطن.

ولم توضح وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية تفاصيل الاتفاق الموقع، يوم أمس الأربعاء، بين بيونج يانج وموسكو، خلال زيارة وفد روسي برئاسة وزير الموارد الطبيعية والبيئة ألكسندر كوزلوف، للبلاد.

وقالت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، إن المسؤولين اتفقوا على زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين للترويج للسياحة.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية بأن كوزلوف، الذي وصل إلى كوريا الشمالية، يوم الأحد الماضي، التقى بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وكبير مسؤوليه الاقتصاديين، قبل العودة إلى روسيا يوم أمس الأربعاء.

وخلال زيارة كوزلوف، أهدت روسيا أكثر من 70 حيوانا لحديقة الحيوان في كوريا الشمالية، بما في ذلك الأسود والدببة والعديد من أنواع الطيور، وفقا لما ذكرته "تاس"، ما يعد دليل آخر على تعزيز العلاقات المتنامية بين البلدين.