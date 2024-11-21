تداول 11 ألف طن 477 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 477 شاحنة و 240 سيارة حيث شملت حركة الواردات 1000 طن بضائع، 121 شاحنة و 211 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 356 شاحنة و 29 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل ، فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية و Alcudia Express، كما تم تداول 2500 طن بضائع و 200 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة ELIF IPEK علي متنها 190 سيارة بوزن 380 طن قادمة من جدة.

وسجلت موانئ الهيئة، اليوم الخميس، وصول وسفر 1170 راكبا بموانيها.