رومانيا تحصل على قرض بـ200 مليون يورو لتحديث شبكة الطاقة شمال البلاد

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديم قرض لرومانيا بقيمة 200 مليون يورو لتحديث شبكة الطاقة شمال شرق البلاد.

وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي، اليوم الخميس - أن التمويل يمثل جزءا من اتفاق قدره 630 مليون يورو لتحسين نظام الطاقة الذي يخدم أكثر من 1.5 مليون أسرة ومؤسسة في رومانيا.

وأوضح البيان، أن المشروع يتم تسليمه عام 2027، ويضم أحدث التقنيات لجعل شبكة الطاقة أكثر ملاءمة لمصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية، كما يركز المشروع على خطوط الطاقة عالية ومتوسطة ومنخفضة الجهد وكذلك على القياس وأتمتة الشبكة، مما يساهم في إزالة الكربون من قطاع الطاقة وضمان توزيع الكهرباء بكفاءة عبر الحدود.

وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي يوانيس تساكيريس، "هذه المبادرة ستعزز كفاءة الطاقة وتسهل تكامل الطاقة المتجددة وتمكن النمو الاقتصادي في المنطقة.. ستكون البنية التحتية الرقمية للشبكة أكثر كفاءة ومرونة، مما يحسن بشكل كبير توزيع الطاقة التي يمكن أن تزود ملايين الأسر بالطاقة لمدة عام".

