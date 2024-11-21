فلسطين.. غارة جوية من طيران الاحتلال على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم الخميس، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية من على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، أن هناك نحو 22 شهيدًا بينهم 10 أطفال في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة “العروقي” بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي النار بكثافة في المناطق الجنوبية لحي الصبرة جنوبي مدينة غزة شمالي القطاع.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية كثيفة على مشروع بيت لاهيا، كما نسف الاحتلال مباني سكنية في محيط مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأفاد إعلام فلسطيني، أن هناك نحو 66 شهيدا فلسطينيا و100 مصاب جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي حي سكني بمحيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، أن عمليات انتشال الشهداء مستمرة من مكان المجزرة وهناك عشرات الجرحى لا نستطيع تقديم الخدمة لهم أو انتشالهم.