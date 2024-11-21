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الخميس 21 نوفمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارًا لسكان عدة مباني سكنية في ضاحية بيروت الجنوبية بالإخلاء فورًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي أصدر إنذارًا لسكان عدة مبان في ضاحية بيروت الجنوبية بالإخلاء فورًا، تزامنًا مع تحليق كثيف للطيران المسيّر على علو منخفض فوق بيروت والضاحية وعرمون وبشامون.

وقال إعلام لبناني، أن هناك عدد من الشهداء والجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت مخيم البص في مدينة صور جنوب لبنان.

ومساء أمس الأربعاء، أعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه استهدفوا تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع السماقة بصلية صاروخية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

كما شنت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفا عنيفا استهدف أطراف الناقورة، حامول، البياضة، المنصوري وسهل القليلة – رأس العين حتى منطقة الحوش في صور جنوب لبنان.

الجيش الإسرائيلي إخلاء مباني سكنية استهداف ضاحية بيروت الجنوبية إنذار بالإخلاء