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الخميس 21 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب «مشاكل قديمة».. تفاصيل اعتداء عامل على معلم بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
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تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام عامل بالتعدي على مدرس داخل مدرسة بالعجوزة.

وكشفت التحقيقات أن هناك خلافات سابقة بين الطرفين، قام على إثرها العامل بالتوجه إلى محل عمل المجني عليه، ونشبت بينهما مشاجرة أسفرت عن إصابة المعلم.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمجني عليه، واستدعت الشهود لسؤالهم.

كانت البداية بتلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بقيام أحد الأشخاص بالدخول إلى مدرسة إعدادية، والتعدي على معلم بداخلها بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين قيام عامل يدعى أحمد.ع 60 عاما بالتعدي على عبد العال 50 عاما، معلم بسبب خلافات جيرة بينهما، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم.

وبسؤاله أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما، قائلا:"بينا مشاكل قديمة".

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