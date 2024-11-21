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الخميس 21 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق النار بكثافة في المناطق الجنوبية لحي الصبرة جنوبي مدينة غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن آليات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار بكثافة في المناطق الجنوبية لحي الصبرة جنوبي مدينة غزة شمالي القطاع.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية كثيفة على مشروع بيت لاهيا، كما نسف الاحتلال مباني سكنية في محيط مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأفاد إعلام فلسطيني، أن هناك نحو 66 شهيدا فلسطينيا و100 مصاب جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي حي سكني بمحيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، أن عمليات انتشال الشهداء مستمرة من مكان المجزرة وهناك عشرات الجرحى لا نستطيع تقديم الخدمة لهم أو انتشالهم.

فلسطين آليات الاحتلال إطلاق نار كثيف حي الصبرة جنوبي مدينة غزة