كشفت وسائل إعلام بيلاروسية عن خطة المعارضة والقيمين الغربيين للاستيلاء على أربعة أقاليم في جنوب غرب البلاد، تتضمن دخول مجموعات مسلحة من بولندا وليتوانيا وأوكرانيا إلى بيلاروس.

وعرضت قناة "أو إن تي" التلفزيونية، مساء الأربعاء، فيلم "الشياطين: كيف يريدون الاستيلاء على بيلاروس"، بناء على تحقيق خاص بها.

وبحسب القناة: "المرحلة النشطة - عند البداية وفي لحظة واحدة يعبر مسلحو فيلق المتطوعين البيلاروسي وتشكيلات مسلحة أخرى من القوميين المحليين.. من بولندا وليتوانيا، وقد تم بالفعل تحديد أربعة أقاليم للاستيلاء عليها، وهي منطقة في أقصى الجنوب الغربي، عند تقاطع حدود بيلاروس وبولندا وأوكرانيا".

واستشهدت القناة بتصريحات جهاز المخابرات البيلاروسية "كي جي بي" حول دعم بولندا وليتوانيا لأنشطة الجماعات المصنفة في مينسك على أنها إرهابية والذي يمكن اعتبارها مساعدة للإرهاب.

ووفقا للتقرير، في الوقت نفسه، ستبدأ الخلايا الموالية للغرب داخل البلاد في العمل. ويشار إلى أن الخدمات الخاصة البولندية تقوم بتدريب مقاتلين من المعارضة البيلاروسية، وبحسب الفيديو الذي عرضته القناة، فإن "وارسو الرسمية لا تزال تعتبر بيلاروس أرضا خاصة بها".

واستنادا إلى الخطة الغربية، فإن أول من سيبدأ الغزو هم القوميون المسلحون مشيرة إلى أنهم مجموعة سكارى ومدمنو مخدرات ومستعدون للقتل"، ثم سيتبعهم مرتزقة أجانب.

ويشار أيضا إلى أن "المعارضة والقيمين الغربيين، عند محاولتهم غزو بيلاروس، يريدون استخدام تكتيكات القوات الأوكرانية في مقاطعتي بريانسك وكورسك الروسيتين بمبدأ الضرب والهروب". علاوة على ذلك، فإن "الغرب لا يهتم بعدد المدنيين الذين سيموتون، لأن المسلحين وحوش بلا مبادئ، ومهمتهم هي قتل الجميع دون تمييز" كما أشارت القناة.