المبعوث الأمريكي يؤجل زيارته لإسرائيل في محاولة لوقف إطلاق نار في لبنان

أرجأ المبعوث الأمريكي عاموس هوكستاين وصوله إلى إسرائيل في محاولة لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان لإنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت قناة إسرائيلية إنه خلال اليوم تم رصد ثلاث مسيرات قادمة من لبنان في طريقها إلى إسرائيل، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ورغم رصدها، باءت محاولات اعتراض المسيرات المعادية بالفشل.

وخلال خطاب له، هدد زعيم "حزب الله" نعيم قاسم باستهداف وسط تل أبيب، ردا على هجمات الجيش الإسرائيلي الأخيرة على بيروت، بما في ذلك واحدة هذا الأسبوع أدت إلى القضاء على مسؤول الإعلام في الحزب، محمد عفيف.