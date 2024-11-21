من مدينة السلام| مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح يكرم جلال الشرقاوي ويدعم المواهب الشابة في الدورة التاسعة

من أرض السلام مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، تحتفي الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، بالمخرج والأكاديمي الراحل جلال الشرقاوي، الذي يحمل اسمه عنوان دورة هذا العام التي أقيمت في الفترة من 15 حتى 20 نوفمبر الجاري، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.

المهرجان يهدف لدعم وتعزيز الحركة المسرحية بين شباب العالم

ويهدف المهرجان إلي دعم وتعزيز الحركة المسرحية بين الشباب من مختلف أنحاء العالم، ويعزز التواصل الثقافي وتبادل الخبرات مع فنانين دوليين.

وكرم المهرجان في حفل الافتتاح اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي حامل اسم الدورة، وتسلم التكريم الدكتور مدحت الكاشف، والدكتور سيد خاطر وكيل وزارة الثقافة المصرية الأسبق بدرع سميحة أيوب التقديري، والمخرج الروماني قسطنطين كرياك رئيس مهرجان سيبيو الدولى للمسرح كشخصية دولية، وأحمد أبو رحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة كشخصية عربية، والفنان إبراهيم الحساوي من المملكة العربية السعودية بدرع سميحة أيوب التقديري، والفنانة حلا عمران من سوريا / فرنسا بدرع سميحة أيوب التقديري، والفنان المصري علاء مرسي بدرع سميحة أيوب التقديري، والنجم العالمي والبروفيسور ميخائيل جوريفوي من روسيا بدرع سميحة أيوب التقديري، والفنان محمد العمروسي بدرع المهرجان الشبابي، والمخرج ممدوح الأطرش من سوريا بدرع سميحة أيوب التقديري، والدكتور سعيد السيابي من سلطنة عمان بدرع سميحة أيوب التقديري، والمخرج محمد جبر الفائز بمسابقة أفضل شخصية مسرحية شابة. وفي السطور التالية تستعرض "البوابة نيوز" آراء مكرمي الدورة التاسعة من عمر المهرجان.

السورية حلا عمران: التكريم يعكس مسيرتي الفنية المتنوعة والتزامي بدعم الشباب والمسرح

أعربت الفنانة حلا عمران عن سعادتها بتكريمها الذي جاء من مهرجان يهتم بفنون الشباب.

وأشادت عمران بالتنوع الفني والأنشطة المسرحية التي شهدتها الدورة، مؤكدة على أهمية دعم المسرح والشباب في العالم العربي، مشيرة إلى أن هذا النوع من الاهتمام يمثل خطوة ضرورية في تطور المشهد الفني.

وقالت عمران، إن اختيارها لهذا التكريم جاء نتيجة تنوع أدائها الفني الذي يتماشى مع العصر الحالي، الذي يشهد تطورًا في الفنون الأدائية. وأوضحت أن أهم ما يميز مسيرتها الفنية هو قدرتها على الجمع بين الغناء والتمثيل، وهو ما منحها هوية فنية متميزة.

وتطرقت عمران إلى مشوارها الفني الطويل، مشيرة إلى تخرجها فى المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 1994، ثم سفرها إلى أوروبا حيث شاركت في العديد من ورش العمل المسرحية.

وأوضحت أن تجربتها مع المخرج سليمان البسام في عرض "أي ميديا" تعد من الأعمال التي تفتخر بها، لما يتضمنه من مشاهد تتطلب مهارة عالية في الأداء الصوتي والحركي، خاصة في مشهد انتقام ميديا الذي يتطلب قدرًا كبيرًا من الإتقان.

وعن تجربتها في أوروبا، قالت عمران، إنها غادرت سوريا بحثا عن فرص مسرحية تجمع بين الفن العربي والغربي، وقد وجدت ذلك في فرنسا، حيث تمكّنت من تقديم أعمال تمزج بين الثقافتين، مؤكدة على التحدي الذي يواجهه الممثل العربي في الغرب، إلا أنها تمكنت من تحقيق النجاح بفضل تقديم أعمال مميزة.

وتطرقت إلى فيلم "باب الشمس" الذي جمعها بالفنان باسل الخياط، مؤكدة على سعادتها بهذا العمل السينمائي.

ورغم تحفظها قليلا في ما يتعلق بحياتها الشخصية، أكدت عمران، أنها تركز بشكل أكبر على مشوارها الفني، حيث تحرص على حضور الفعاليات الفنية والمقابلات الإعلامية بشكل مستمر. ورغم مرور الزمن، تبقى حلا عمران واحدة من أبرز الوجوه الفنية في الدراما السورية، تواصل النجاح والتألق في أعمالها وتبقى قريبة من قلوب جمهورها بفضل قدرتها على التعبير عن مختلف الشخصيات والمشاعر ببراعة وحرفية.

الفنانة السورية حلا عمران

محمد جبر من خشبة المسرح الجامعي إلى التكريم في مهرجان شرم الشيخ

أعرب المخرج محمد جبر، عن سعادته بالتكريم الذي ناله في الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها المهرجان في دعم المسرح الشبابي، موجها الشكر للمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، على اختياره ضمن قائمة المكرمين لهذا العام.

وأهدى جبر تكريمه إلى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون السابق، معبرا عن تقديره لدعمه الكبير في مسيرته الفنية.

واستعرض جبر مسيرته الفنية التي بدأت منذ أيام دراسته في كلية التجارة بجامعة عين شمس، حيث انضم إلى فريق التمثيل المسرحي بالجامعة، وامتدت هذه الفترة خلال سنوات دراسته السبع، مشيرا إلى محاولته الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، لكن لم يحالفه الحظ في القبول.

وأضاف جبر، أنه بدأ مسيرته الإخراجية في الجامعة من خلال مسرحية "حلم يوسف"، من تأليف بهيج إسماعيل، بمشاركة فرقتي كلية التجارة وكلية الحقوق في جامعة عين شمس، بعد ذلك، أسس استوديو "البروفة" بوسط البلد، والذي أنتج مجموعة من العروض المسرحية الناجحة، أبرزها مسرحية "1980 وأنت طالع"، التي حققت نجاحا كبيرا وشاركت في عدة مهرجانات، وحازت على جوائز عدة.

وتحدث جبر عن نجاحات هذا العام، مشيرا إلى أن أبرز أعماله كانت المسرحية الكوميدية "طيب وأمير"، التي عرضت على خشبة مسرح ميامي، أحد مسارح البيت الفني للمسرح، وحققت نجاحا كبيرا نقديا وجماهيريا.

وفيما يتعلق بمشاريعه المستقبلية، أوضح جبر أنه لم يشارك في الموسم الرمضاني المقبل حتى الآن، لكنه يخطط لإعادة عرض مسرحيته "أنا المسئول" برؤية إخراجية جديدة.

المخرج محمد جبر

علاء مرسي: التكريم حافز للفنان وتحقيق النجاح يتطلب البحث المستمر عن الذات

قال الفنان علاء مرسي: "أود أن أشكر الفنان والمخرج مازن الغرباوي على النجاح الكبير الذي حققه في المهرجان، فهو يتحمل تحديًا كبيرًا في تنظيم مهرجان خاص بالشباب، وفي نفس الوقت يقدر القامات الكبيرة في المسرح، من جهة أخرى، يعتبر التكريم حافزًا قويًا للفنان ويعزز انطلاقته نحو رحلة نجاح جديدة.

وتابع: يجب على الفنان دائما أن يكون غير راضٍ عن ما يقدمه، وأن يسعى للتحسن المستمر، في عام 2013، احتضنت وزارة الداخلية حلمي، وشاركت في تقديم أوبريت "علشان خاطرِك يا مصر"، طالما أن العمر في يديّ، سأظل أقدم الفن بكل طاقتي. المرض لم يكن يوما عائقا أمام شغفي بالفن، فأحلم بتقديم مسرحية مونودراما تروي قصة الفنان الباحث عن ذاته، وأتمنى أن أقدمها في جميع أنحاء مصر والعالم.

الفنان علاء مرسي

سيد خاطر: درع سميحة أيوب شرف كبير لأي فنان

عبر الفنان والدكتور سيد خاطر، وكيل وزارة الثقافة المصرية الأسبق، عن سعادته بالتكريم قائلا: إن تكريمي بدرع سميحة أيوب من إدارة المهرجان له قيمة خاصة في قلبي، خاصة أن سيدة المسرح المصري تعتبر رمزا من أهم رموز الفن في بلادنا، وقد تم تكريمها بإطلاق اسمها على قاعة المسرح القومي.

وتابع: أنا من جيل محظوظ للغاية، ويشرفني أن أشارك في احتفالية مئوية الفنان الراحل سعيد أردش هذا العام، في بداية مسيرتي، كنت أعمل صحفيا في جريدة الجمهورية قبل أن ألتحق بالمعهد، ومنذ البداية كانت ميولي تميل أكثر للإخراج من التمثيل، لكنني اخترت في النهاية التوجه نحو التدريس، فأنا فخور بما قدمته طوال مشواري الفني، وكل مرحلة تركت بصمة تميزها.

الدكتور سيد خاطر

أحمد بو رحيمة: سعيد بتكريمي والمسرح الإماراتي يشهد تطورا مستمرا

أعرب أحمد بو رحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة، عن سعادته بالتكريم، قائلا: إن تكريمي في مهرجان شرم الشيخ يأتي بعد أن تلقيت العديد من التكريمات في مهرجانات دولية مختلفة، ولكن تكريمي في مصر له طابع خاص، لأنه يأتي من بلد عريق مثل جمهورية مصر العربية، وهو شرف كبير لي.

وأشار إلى أنه في الشارقة، نولي اهتمامًا خاصًا بالمسرح المدرسي، حيث نعتبر الأطفال هدفا رئيسيا نعمل على رعايته بكل طاقتنا، فأكاديمية الشارقة اليوم تخرج العديد من المواهب المسرحية، مؤكدا أن المسرح يحتاج إلى الكثير من العمل، فهو عالم مليء بالبحث والأمل، ويتطلب الصبر والمثابرة.

أحمد أبو رحيمة

ميخائيل جوريفوي.. رحلة فنية من شرم الشيخ إلى الساحة العالمية

قال النجم العالمي والبروفيسور ميخائيل جوريفوي من روسيا: لقد زرت شرم الشيخ 22 مرة كأحد السياح خلال السنوات الماضية، لكن زيارتي هذا العام كانت مميزة حيث تم تكريمي من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، فعلى الصعيد الفني، أعتبر نفسي فنانا محظوظا للعمل مع كبار النجوم طوال مسيرتي.

وتابع: اجتهدت كثيرا لتحقيق حلمي في المشاركة في أفلام عالمية، رغم أن الفرص في هذا المجال نادرة، وعلى الرغم من أن المخرجين غالبا ما يرشحوني لأدوار الشر، إلا أنني في الواقع شخص طيب.

النجم العالمي ميخائيل جوريفوي



رئيس المهرجان: المسرح قوة فاعلة في بناء السلام العالمي.. وإلهام شاهين تحمل اسم الدورة العاشرة

قال الفنان المخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان، إن مصر زاخرة عامرة بأيقونات فنها وعلمها مثل سميحة أيوب، عادل إمام، أحمد زويل، مجدي يعقوب، أم كلثوم، عبدالحليم حافظ، عبدالوهاب، وألمظ عبده الحامولي، رفاعة الطهطاوي، فؤاد المهندس، عبدالله غيث، جلال الشرقاوي.. وغيرهم كثيرون.

وتابع: كل هؤلاء قطرة من مداد كتب به خير من علم العالم أجمع... مصر، في رحابها، في رحاب المحروسة، وعلى أرض مدينة السلام شرم الشيخ، اجتمع المسرحيون من مختلف بلدان العالم في الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي حاملين معا شعار "المسرح من أجل السلام".

وواصل: لقد تجاوزت رسالة المهرجان حدود العروض المسرحية لتصبح جسرًا للتواصل الإنساني، ومنبرًا للتفاهم والحوار بين الثقافات.

وأكد الغرباوي، أن المسرح كان وسيظل لغة إنسانية عالمية، تخاطب القلوب قبل العقول وتوحد المشاعر الإنسانية في بوتقة واحدة. إن ما تحقق على مدار تسع سنوات من عمر المهرجان يضعنا أمام مسئولية كبيرة لمواصلة هذه المسيرة.

وأشار الغرباوي، إلى أن الدورة العاشرة 2025 تحمل اسم الفنانة إلهام شاهين، تقديرا لمسيرتها المسرحية.

الفنانة إلهام شاهين

المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان

الفنانة السورية حلا عمران

الفنان والمخرج محمد جبر

الفنان علاء مرسي

الفنان د. سيد خاطر

أحمد أبو رحيمة

ميخائيل جوريفوي