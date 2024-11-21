علاء مرسي: التكريم حافز للفنان وتحقيق النجاح يتطلب البحث المستمر عن الذات

قال الفنان علاء مرسي: "أود أن أشكر الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي على النجاح الكبير الذي حققه في المهرجان، فهو يتحمل تحديًا كبيرًا في تنظيم مهرجان خاص بالشباب، وفي نفس الوقت يقدر القامات الكبيرة في المسرح، من جهة أخرى، يعتبر التكريم حافزًا قويًا للفنان ويعزز انطلاقته نحو رحلة نجاح جديدة.

وتابع: يجب على الفنان دائما أن يكون غير راضٍ عن ما يقدمه، وأن يسعى للتحسن المستمر، في عام 2013، احتضنت وزارة الداخلية حلمي، وشاركت في تقديم أوبريت "علشان خاطرِك يا مصر"، طالما أن العمر في يديّ، سأظل أقدم الفن بكل طاقتي. المرض لم يكن يوما عائقا أمام شغفي بالفن، فأحلم بتقديم مسرحية مونودراما تروي قصة الفنان الباحث عن ذاته، وأتمنى أن أقدمها في جميع أنحاء مصر والعالم.

يشار إلى أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أقيمت دورته التاسعة في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجاري، وتحمل اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان.

كما يرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والذي يقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.

