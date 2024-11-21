مازن الغرباوي: المسرح قوة فاعلة في بناء السلام العالمي.. وإلهام شاهين تحمل اسم الدورة العاشرة

قال المخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، إن مصر زاخرة عامرة بأيقونات فنها وعلمها مصر سميحة أيوب، عادل إمام، أحمد زويل، مجدي يعقوب، أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، عبد الوهاب، والمظ عبده الحامولي، رفاعة الطهطاوي، فؤاد المهندس، عبد الله غيث، جلال الشرقاوي.. وغيرهم كثيرين.

وتابع: كل هؤلاء قطرة من مداد كتب به خير من علم العالم أجمع.. مصر، في رحاب المحروسة، وعلى أرض مدينة السلام شرم الشيخ، اجتمع المسرحيون من مختلف بلدان العالم في الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي حاملين معا شعار "المسرح من أجل السلام".

وواصل: تسعة أعوام مضت منذ انطلاقة حلمنا الكبير، حيث تحول هذا الحلم إلى صرح ثقافي عالمي يجمع المواهب الشابة من شتى بقاع الأرض عبر هذه السنوات، أضحى مهرجاننا منارة للإبداع المسرحي الشبابي، ومنصة عالمية للحوار الثقافي والفني، يلتقي فيها المبدعون الشباب ليرسموا معا لوحة فنية متناغمة تعكس تطلعاتهم نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

لقد تجاوزت رسالة المهرجان حدود العروض المسرحية لتصبح جسرًا للتواصل الإنساني، ومنبرًا للتفاهم والحوار بين الثقافات. فمن رحم التحديات، ولدت إنجازات تفخر بها الحركة المسرحية العربية والعالمية وتجلى ذلك في استقطاب أبرز المواهب الشابة من مختلف القارات، وإقامة شراكات مع أعرق المؤسسات الثقافية العالمية واليوم، إذ نرفع شعار "المسرح من أجل السلام"، فإننا نؤكد إيماننا العميق بقدرة الفن المسرحي على تجاوز الحواجزء وبناء جسور التواصل بين الشعوب.

وأكد «الغرباوي»، أن المسرح كان وسيظل لغة إنسانية عالمية، تخاطب القلوب قبل العقول وتوحد المشاعر الإنسانية في بوتقة واحدة.

وتابع: "إن ما تحقق على مدار تسع سنوات من عمر المهرجان يضعنا أمام مسؤولية كبيرة لمواصلة هذه المسيرة المباركة، ورفع راية الإبداع المسرحي الشبابي عاليًا، ونحن على يقين بأن هذه الدورة ستكون إضافة نوعية في مسيرة المهرجان، وخطوة جديدة نحو تحقيق رؤيتنا في جعل المسرح قوة فاعلة في بناء السلام العالمي، فهنيئا بدورة استثنائية تليق بطموحاتكم وإبداعاتكم.

وأشار «الغرباوي»، أن الدورة العاشرة 2025 تحمل اسم الفنانة إلهام شاهين، تقديرا لمسيرتها المسرحية.

يشار إلى أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أقيمت دورته التاسعة في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجاري، وتحمل اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان.

كما يرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والذي يقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.