وزير المالية الروسي: سنستخدم العوائد على الأصول الغربية المجمدة لدينا

أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن روسيا سترد بالمثل على مصادرة العوائد على الأصول الروسية المجمدة في الدول الغربية.

وقال سيلوانوف في حديث لقناة "روسيا 1"، الأربعاء: "نقوم بنفس الشيء. إذا اتخذت الدول الغربية قرارا باستخدام أصولنا والعوائد على أصولنا، فإن الجانب الروسي سيرد بأعمال متناسبة".

وتابع: "ولذلك لدينا أصول مجمدة أيضا للمستثمرين الغربيين والمشاركين الغربيين في السوق المالية والشركات. وستستخدم العوائد على تلك الأصول مثلما تفعل الدول التي جمدت احتياطياتنا من الذهب وتستخدم العوائد على تلك الاحتياطيات".

وأضاف: "وكان هناك رد متناسب من جانب روسيا الاتحادية"، مشيرا إلى أن تلك الخطوات ستطبق بعد ورود المعلومات عن الأعمال غير الودية للدول الغربية.

وكان سيلوانوف قد صرح في أكتوبر الماضي بأن روسيا على استعداد لاستخدام العوائد على الأصول الغربية المجمدة، ردا على استخدام الدول الغربية للعوائد على الأصول الروسية.

جدير بالذكر أن دول مجموعة السبع تعتزم تقديم قرض بحجم 50 مليار دولار لأوكرانيا، من المقرر سداده على حساب العوائد على الأصول الروسية المجمدة.