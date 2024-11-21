لبنان.. شهداء وجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت مخيم البص في مدينة صور جنوبي البلاد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بوجود عدد من الشهداء والجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت مخيم البص في مدينة صور جنوب لبنان.

أعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه استهدفوا تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع السماقة بصلية صاروخية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

كما نشر حزب الله اللبناني، من خلال بيان له، أنه استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام.

ومساء أمس الأربعاء، شنت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفا عنيفا استهدف أطراف الناقورة، حامول، البياضة، المنصوري وسهل القليلة – رأس العين حتى منطقة الحوش في صور جنوب لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك إصابة لقائد سرية بالكتيبة 13 التابعة للواء جولاني بجروح خطيرة بنيران حزب الله في جنوب لبنان.