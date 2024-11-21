زاخاروفا تتعامل مع حدث غير عادي أثناء مؤتمر صحفي للافروف في البرازيل

كشفت صحيفة "كمسمولسكايا برافدا" الروسية عن حدث غير عادي وقع أثناء المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في ريو دي جانيرو على هامش قمة مجموعة "العشرين".

وذكرت الصحيفة أن صحفية غير مدعوة للمؤتمر من قناة "سكاي نيوز" البريطانية تسللت إلى القاعة عشية المؤتمر.

وبعد الكشف عن وجودها في القاعة، تعاملت معها المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بطريقة غير متوقعة، حيث توجهت إلى مجموعة الصحفيين الموجودين في المكان بطلب التصويت على ما إذا يجب طرد الصحفية غير المدعوة أم لا.

وصوت الصحفيون بالإجماع لصالح إبقاء الصحفية في القاعة.

وحسب "كمسمولسكايا برافدا"، فإن الصحفية كانت تعتزم توجيه سؤال إلى لافروف عن الضربة الأوكرانية بصواريخ ATACMS الأمريكية على مقاطعة بريانسك الروسية، رغم أن أحد الصحفيين الروس قد وجه إليه سؤالا بهذا الصدد وتلقى ردا.

وفي ختام المؤتمر هرعت الصحفية إلى الوزير الروسي عندما كان متجها للخروج من القاعة، لكن الحراس منعوها من الوصول إليه.

ورجحت "كمسمولسكايا برافدا" أن الصحفية "كانت تحتاج إلى الاستعراض، وليس إلى جواب الوزير".

يذكر أن الخارجية الروسية قررت عدم تقديم الاعتماد للصحفيين الغربيين لحضور المؤتمرات الصحفية للوزير وغيره من المسؤولين الروس، ردا على العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على بعض وسائل الإعلام الروسية، بما فيها شبكة RT ووكالة "روسيا سيفودنيا" للأنباء.