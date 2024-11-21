بعد شائعات منعه.. تعرف على موعد عرض فيلم «أوراق التاروت»

يُعرض فيلم "أوراق التاروت" يوم 10 من يناير المقبل، وهو يضم كوكبة من النجوم، وفي مقدمتهم رانيا يوسف، سمية الخشاب، ومي سليم.

فيلم أوراق التاروت

يأتي تحديد موعد عرض فيلم "أوراق التاروت" عقب الشائعات التي ترددت مؤخرا حول منعه من العرض.

قصة الفيلم

وتجسد رانيا يوسف في "أوراق التاروت" شخصية امرأة تعيش أزمة نفسية حادة بعد حادث مفاجئ يغير مجرى حياتها تمامًا ويعرضها لسلسلة من المشكلات العاطفية والاجتماعية، في حين تقدم سمية الخشاب دورًا محوريًا آخر يتفاعل مع الأحداث بطريقة تثير الفضول، بينما تبرز مي سليم في شخصية معقدة مليئة بالصراع الداخلي، مما يساهم في تعميق حبكة الفيلم ويجعل الأحداث أكثر إثارة.

"أوراق التاروت" فيلمًا تشويقيًا يتناول قصة ثلاث فتيات تعرضن لحادث مأساوي، وتكشف الأحداث كيف أثرت تلك الحادثة في حياتهن بطرق غير متوقعة، ما يخلق صراعًا داخليًا وخارجيًا يعكس عمق الشخصية الإنسانية.

يشارك في الفيلم محمد عز، عبد العزيز مخيون، أحمد التهامي، محمد خميس، محمد الشقنقيري، يوسف منصور، وكنزي رماح، بوسي شاهين، ووائل متولي.