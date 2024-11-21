فلسطين.. 70 شهيدًا وأكثر من 100جريح في قصف الاحتلال حي سكني بمحيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد 70 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين في قصف الاحتلال حي سكني بمحيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

كما استشهد نحو 22 فلسطينيا بينهم 10 أطفال جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

ونفذت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا على منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، أنه تم وصول عدد من الشهداء والجرحى إلى المستشفى المعمداني جراء قصف الاحتلال منزلًا بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما شن غارة أخرى استهدفت محيط دوار أبو الجديان بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع.