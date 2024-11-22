أثر ذات طراز الفريد| أسرار زاوية الأمير حماد بالدقهلية.. لماذا سميت بالمعلقة؟

توجد بمحافظة الدقهلية مناطق أثرية عديدة تمثل حضارة طويلة من تاريخ مصر في مختلف العصور وقد جرت أعمال التنقيب والبحث عن الآثار بتلك المناطق. فتوجد عدة مناطق اثرية منها تل الربع مندس،تل تمى الإمديد ( تيموس)، تل المقدام، تل البلامون، تل البويب، تل السمارة، تل الضبعة القنان، تل الفرخة، تل تبلة وغيرها.

وأوضحت باحثة الآثار الدكتورة الشيماء صلاح جابر، باحثة لـ “البوابة نيوز” أن زاوية الأمير حماد، تعد من الآثار البارزة في محافظة الدقهلية , وأن تاريخ إنشاء زاوية الأمير حماد عام ١٠٢٤هجرية -١٦١٥ميلادية.

وتابعت أن الزاوية تقع في مدينة ميت غمر. بمحافظة الدقهلية بشارع البحر بجوار بنك مصر.،وأنشأها الأمير حماد بن مقلد البقري امير اللواء السلطاني الشريف ،واما عن الوصف المعماريتعد هذه الزاويه من العماير الفريده من نوعها في الوجه البحري من حيث التخطيط حيث عنها عرفت بزاويه المعلقه، حيث تتكون من طابقين دور ارضي ودور علوي ولها مدخلان بالواجهة الرئيسيه احدهما للدور الأرضي والأرض يؤدي للدور العلوي .



وأضافت أن الدوررالارضي الدور الارضي بالزاوية :عباره عن جزئين ،جزء خارجي عباره عن أربعه حوانيت اثنين منهما يطلان علي الواجهه الرئيسيه واثنين يطلان علي ممر مقبي ،

وتابعت أن الزاوية قد استخدمت قديما للصرف علي المنشاه كما هو المعتاد في تلك الفتره ،والجزء الداخلي عباره عن غرف للصوفيه ودورات مياه وسلم يودي الي الدور العلوي والمئذنة.

وأما الدور العلوي :- فبتم الدخول لاي مدخل من خلال الركن الغربي من الواجهه الجنوبيه الغربيه (الرئيسيه ) و الصعود منه الي دركاه ومدخل علي جانبيه مكسلتين ويفضي المدخل الي دركاه الدخول بسلالم للدور العلوي (بيت الصلاه) وسلم علوي صغير جانبي يدي الي غرفه صغيره .

أشارت إلى أن الزاوية أقدم بيت للصلاة مقام علي الطراز المملوكي وهو عباره عن درقاعه وسطي وإيوانين أكبرهم ايوان القبله ،والذي يحتوي علي منبر من الخشب يعلو باب المقدم به لوحه كتابيه وعلي يساره المحراب .

وتابعت أنه خلف جدار ايوان القبلة يوجد ممر ويغط هذا الايوان سقف خشبي من براطيم خشبيه به زخارف واسفل هذا السقف إزار من شريط كتابي.

والإيوان المقابل لإيوان القبله به مصلي للحريم وباب يودي الي غرفه صغيره .وتنخفض ارضيه الدراعة الوسطي عن الإيوانين وبالدرقاعه فتحه تودي الي سلم هابط الي خلاوي الصوفيه ودورات المياه وسلم علوي يودي الي سطح الزاوية والمئذنة.

واشارت الي أن المئذنة قد اضيفت للزاوية في عهد الأمير قنديل البقري حفيد الأمير حماد عام ١٠٩٨،هجريه كما هو موضح بالنص التأسيسي الموجود اسفل قاعده المئذنة والمئذنة علي الطراز المملوكي المعروف بطراز (القلة).

الزاوية من الداخل