رئيس الصومال يتعهد بتعزيز الديمقراطية وتنفيذ الانتخابات المباشرة

أكد الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، أن الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتعزيز المسار الديمقراطي في البلاد، مع التركيز على تمكين الشعب من ممارسة حقه الدستوري في اختيار قيادته عبر انتخابات مباشرة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية، وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس الصومال في حفل تكريم أقامته السفارة البريطانية، في مقديشو، على شرف ملك بريطانيا تشارلز الثالث.

وأشار الدكتور حسن شيخ محمود- في كلمته، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية- إلى أن الانتخابات المباشرة تمثل أساس الديمقراطية الحقيقية، والحكومة تعمل على ضمان مشاركة جميع فئات الشعب في تقرير مستقبل البلاد، وشدد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز المؤسسات الوطنية، وضمان تمثيل عادل وفعّال لإرادة الشعب.

ودعا الرئيس الصومالي، المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين والدوليين إلى تقديم الدعم اللازم للحكومة الصومالية خلال هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدًا أن تعزيز الاستقرار السياسي والأمني هو مفتاح تحقيق تنمية مستدامة تُلبي تطلعات الشعب الصومالي.

وفي ظل التحديات التي تواجه البلاد، جدد الرئيس الصومالي التزام حكومته بمواصلة الإصلاحات السياسية التي تسعى إلى بناء دولة قوية قادرة على تلبية تطلعات شعبها وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي.