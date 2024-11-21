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الخميس 21 نوفمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

22 شهيدًا بينهم 10 أطفال بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن هناك نحو 22 شهيدًا فلسطينيا بينهم 10 أطفال جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

كما نفذت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا على منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، أنه تم وصول عدد من الشهداء والجرحى إلى المستشفى المعمداني جراء قصف الاحتلال منزلًا بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما شن غارة أخرى استهدفت محيط دوار أبو الجديان بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

22 شهيد ا 10 أطفال قصف اسرائيلي استهدف منزل حي الشيخ رضوان