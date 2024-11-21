بتكلفة 200 مليون جنيه.. إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات جامعة المنيا

أكد مصدر بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه تم إطلاق التيار على محطة محولات جامعة المنيا جهد ٦٦ ك.ف، وتم وضع الجهد بنجاح على المحطة من النوع المعزول بالغاز وعلى المحولات رقم ۱، ۲،۳ وموزع الجهد ١١ك.ف.

جاء ذلك بحضور كل من: المهندس السيد أنور رئيس منطقة كهرباء مصر الوسطى المهندس محمد بدر رئيس قطاع شبكات المنيا ورؤساء القطاعات وممثلي المنطقة المحاسب علاء الفيومي مسؤول العلاقات العامة وممثلي شركة جي بي أي للمشروعات.

ويأتي هذا المشروع في ضوء توجيهات المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمهندس محمد صفائي العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية لتوفير التغذية الكهربائية لجميع مشروعات الدولة وتطوير ودعم الشبكة القومية الموحدة واستقرار الكهرباء.

ويهدف هذا المشروع إلى توفير التغذية الكهربائية لمحطة محولات جامعة المنيا جهد 66/11 ك.ف بمنطقة كهرباء مصر الوسطى، وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 200 مليون جنيه مصرى وتم دفع القيمة الإجمالية للعقد تمويلًا من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

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