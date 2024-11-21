3 شهداء وعدد من المصابين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما نفذت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا على منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، أنه تم وصول عدد من الشهداء والجرحى إلى المستشفى المعمداني جراء قصف الاحتلال منزلًا بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما شن غارة أخرى استهدفت محيط دوار أبو الجديان بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

وأفاد إعلام فلسطيني، بارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على حي الشيخ رضوان في مدينة غزة إلى 22 بينهم 10 أطفال.