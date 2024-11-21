انقلاب ميكروباص في بحر جمصة بالدقهلية وانتشال 4 مصابين حتى الآن

انقلب ميكروباص أجرة يستقله عدد من الأشخاص في بحر مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عند مدخل المدينة.

انتقلت فرق الإنقاذ إلى مكان البلاغ وجرى انتشال 4 مصابين جراء الحادث ونقلهم إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج فيما تكثف القوات من جهودها للبحث عن ضحايا آخرين مفقودين في الحادث.

تلقى اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، ندي المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد مسعد عوض، مأمور قسم شرطة جمصة، من بعض الأهالي بانقلاب سيارة ميكروباص وسقوطها ببحر جمصة عند مدخل مصيف جمصة رقم 1.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة بقيادة الرائد جاد عبدالعظيم، وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط سيارة ميكروباص بمياه بحر جمصة من أعلى الكوبري عند مدخل المدينة من بوابة رقم 1.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال 4 أشخاص هم كلا من: "علاء محمود المطري يوسف، 45 عاما، عامل مقيم قرية بسنديلة مركز بلقاس، عصام مصطفي البرعي 58 عاما، سائق مقيم مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، دلال عبد العزيز عبد الباقي 35 عاما، مقيم مركز بلقاس، أميرة السيد محمد 25 عاما، مقيمة بقرية جمصه البلد مركز كفر البطيخ محافظة دمياط".

جرى نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي لعلاج، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري من جهودها للبحث عن ضحايا.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.