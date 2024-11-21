فلسطين.. قصف مدفعي على منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفًا مدفعيًا على منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، أنه تم وصول عدد من الشهداء والجرحى إلى المستشفى المعمداني جراء قصف الاحتلال منزلًا بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وشن طيران الاحتلال غارة أخرى استهدفت محيط دوار أبو الجديان بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

وأفاد إعلام فلسطيني، بارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على حي الشيخ رضوان في مدينة غزة إلى 22 بينهم 10 أطفال.

واستشهد 29 مواطنا فلسطينيا في غارات الاحتلال الإسرائيلي على محافظتي غزة وخان يونس، ليرتفع عدد الشهداء في القطاع منذ فجر يوم الأربعاء إلى 60 على الأقل، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن مصادر طبية .