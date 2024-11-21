كوريا الجنوبية ضيف شرف الدورة العاشرة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. صور

اختتمت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، مساء أمس الأربعاء، مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، وقدم الحفل الفنانة السورية مروة الاطرش، وبحضور لفيف من المسرحيين والفنانين المصريين والعرب والأجانب، وهم كلا من: اللواء خيري حسين سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، والدكتور سيد خاطر وكيل وزارة الثقافة المصرية الأسبق، وأحمد بو رحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة، والفنان علاء مرسي، والنجم العالمي والبروفيسور ميخائيل جوريفوري من روسيا، والمخرج الروماني قسطنطين كرياك رئيس مهرجان سيبيو الدولي، والفنانة حلا عمران، والفنانة اللبنانية مروة قرعون، والفنان أحمد وفيق، والمخرج السوري ممدوح الاطرش، والكاتبة فاطمة المعدول، والدكتور سعيد السيابي من سلطنة عمان، المخرج عصام السيد، الفنانة عزة لبيب، والفنانة منال سلامة، والمخرج محمد جبر.

بدأ حفل الختام بفيديو عن فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان، ثم فيديو كليب بعنوان "ونغني" غناء مصطفى يزن وسيرا، وكلمات طارق على، والحان كريم عرفة.

وقالت الدكتورة انجي البستاوي: "في هذه الليلة المباركة، وعلى أرض السلام والجمال، أرض شرم الشيخ الساحرة، نلتقي لنختتم معًا رحلة إبداعية استثنائية امتدت على مدار أيام مليئة بالفن والإبداع والتميز، تسع سنوات من العطاء المسرحي، ودورات من الإبداع الشبابي، وها نحن اليوم نختتم الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، هذا الصرح الثقافي الذي أصبح منارة للإبداع المسرحي في مصر والوطن العربي والعالم أجمع".

وكرم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي خلال ختام دورته التاسعة، الفنان محمد العمروسي، بدرع مهرجان الشبابى.

وأعلن الفنان والمخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، أن دولة كوريا الجنوبية ضيف شرف الدورة العاشرة، وأن أكاديمية sitfy سوف تقوم بإعطاء شهادات تعادل الدبلومة، وقام بتقديم الشكر لكل الرعاة بالدورة التاسعة، ثم تكريم كل من المتطوعين بالدورة التاسعة بالمهرجان، ثم تكريم صناع حفل الافتتاح والختام، وهم كلا من الملحن كريم عرفه، والمطربة الشابة سيرا أحمد، المطرب الشاب مصطفى يزن، كاتب حفل الافتتاح والختام عز دين حافظ، والفنان خالد الذهبي، والمخرج محمد ميدو هشام، ثم تكريم الفنانة السورية مروة الأطرش.

وقد تم الإعلان عن أفضل شخصية مهنية للدورة التاسعة، وقام بتقديمها أحمد بو رحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة والداعم لهذه الجائزة، وتم توزيع الشهادات على كلا من اسلام فايد، وناريمان الملاح، وشيماء كابر، وعادل مهران، ومحمد حسن، وأدهم صفوت، ونانيس أيمن، ندى عز الدين، ومحمد أمين.

وتكريم كلا من محافظة جنوب سيناء وتسلمها نيابة عن اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، واللواء مهندس خيري حسين سكرتير عام مساعد محافظة جنوب سيناء، ومسرح الشارقة الوطنى ويتسلمها أحمد بو رحيمة، والراعي الذهبي للمهرجان الهيئة العربية للمسرح-بأمانة عامة الكاتب اسماعيل عبد الله وتسلمها عنه أحمد بو رحيمة، والراعي الذهبي للمهرجان بلدية ظفار برئاسة الدكتور أحمد بن محسن الغساني وتسلمها عنه المهندس عمار بن عوبد غواص مدير دائرة الفعاليات والتوعية ببلدية ظفار، والراعي الفضي للمهرجان المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة وتسلمها مدير المعهد الثقافي الإيطالي الدكتور ماوريتسيو اجويرو، والهيئة الدولية للمسرح برئاسة فخرية للمهندس محمد سيف الأفخم -ويتسلمها عنه الفنان الشاب أحمد عبد الله راشد، والراعي البرونزي وتسلمها الفنان اسلام علي، وبالتعاون مع الجمعية العمانية للمسرح ويتسلمها الكاتب الدكتور عماد بن محسن الشنفري رئيس الجمعية العمانية للمسرح وحسين العلوي عضو الجمعية العمانية ورئيس الوفد، وايناس علام، والفنانة مروة الأطرش نيابة عن الفنانة مزنة الأطرش، والفنان محمد صلاح، ودار حابى للنشر ويتسلمها الكاتب محمد طعيمة، والهيئة العامة لقصور الثقافة وتسلمتها الشاعرة أميمة إسماعيل مدير عام قصر ثقافة شرم الشيخ.

ثم تكريمات لجنة تحكيم مسابقة التأليف المسرحي التي تحمل هذا العام اسم الكاتبة فاطمة المعدول، ولجنة تحكيم البحث العلمي التي تحمل اسم الدكتور أبو الحسن سلام ولجنة تحكيم مسابقة العمل الأول للشباب التي تحمل اسم المخرج عصام السيد، وهم كلا من مصر الكاتبة فاطمة المعدول، والفنان مفيد عاشور، والفنانة عزة لبيب، والمخرج عصام السيد، ومن سوريا الدكتور تامر العربيد، ومن السودان الدكتور عادل حربى.

كما تم تكريم مدربي الورش الفنان أحمد نبيل، والفنانة سها الكحيل، والفنانة اللبنانية مروة قرعوني، والفنانة صبرين شعباني، والفنان أحمد وفيق.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بدورته التاسعة برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي والتي بدأت فعالياته يوم 15 نوفمبر الجاري، وانتهت اليوم الأربعاء، وتحمل الدورة اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.