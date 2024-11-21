الشباب والرياضة بالسويس تنظم ندوة عن مخاطر الطلاق والتفكك الأسري

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالسويس، ندوة مخاطر الطلاق والتفكك الأسري، بمركز شباب المدينة بحى الأربعين، ذلك في إطار التعاون المشترك والمثمر بين أوقاف السويس والشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور المستشار عادل الشيمي مدير عام الشباب والرياضة بالسويس والشيخ ماجد راضى وكيل وزارة الأوقاف بالسويس وهبة صالح مدير إدارة تنمية النشء بالشباب والرياضة.

وقال المستشار عادل الشيمي، إن تنظيم تلك الندوات التوعوية بمختلف مراكز الشباب يحاضر فيها نخبة من المتخصصين من الشيوخ والخبراء من العلاقات الأسرية، وذلك تنفيذًا لرؤية الدولة في التصدي لظاهرة التفكك الأسري، ومواجهة مختلف التحديات التي تواجه المجتمع للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.

وتناولت المحاضرة التى حاضر فيها الشيخ ماجد راضى، عدة محاور شملت كيفية اختيار شريك الحياة المناسب، طرق معالجة ظاهرة الطلاق، توعية الشباب المقبل على الزواج بالمعارف اللازمة، ودعم الإرشاد الأسري، وكيفية التنشئة الاجتماعية السليمة للأبناء.



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