محافظ دمياط يلتقي رؤساء الأندية الرياضية

ناقش الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، عددا من الموضوعات الخاصة بالأندية الرياضية، وذلك بلقاء عُقد مساء اليوم الأربعاء، مع وفد من رؤساء الأندية الرياضية.

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

وتضمن الوفد سمير موسى رئيس مجلس إدارة نادى الزرقا الرياضى، و ياسر أبو هندية رئيس مجلس إدارة نادى رأس البر الرياضي، وأمر الله البساطى رئيس نادى المستقبل الرياضى ومصطفى عبد البارى رئيس مجلس إدارة نادى كفر سعد الرياضى.

وناقش " الدكتور أيمن الشهابى " خلال اللقاء موقف توفير كوادر بشرية لتشغيل الأندية بشكل فعال ، وآليات تنفيذ ذلك بما يتوافق مع اللوائح والقوانين المُنظمة لتلك المنظومة ..

وبحث محافظ دمياط عددا من التحديات التى تواجه الأندية ، وسُبل حلها ، مؤكدًا حرصه على التواصل بشكل مباشر مع رؤساء الأندية الرياضية و الاستماع إلى المشاكل التى تواجههم ووضع خطة بالتعاون بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحى، لتذليلها ، حيث أكد " الدكتور أيمن الشهابى" اهتمام المحافظة بهذا الملف ، لمساعدة الأندية فى توفير واتاحة كافة الأنشطة وخدمة الشباب والنشء واستضافة البطولات الرياضية.

وعلى الجانب الآخر، أعرب رؤساء الأندية عن سعادتهم بهذا اللقاء وحرص المحافظ على الاستماع إلى مطالب الأندية والمشاركة فى رسم الخطط الخاصة بها بما يدعم هذا القطاع ورفع كفاءة الأندية الرياضية .