الأطعمة المقلية والمصنعة.. مأكولات غير صحية ابتعدي عنها لو بتعملى دايت

يمارس العديد من السيدات نظام غذائى جيد لخفض معدل الوزن، وهناك العديد من الأغذية التى يجب الابتعاد عنها أو الاقلال من تناولها بصورة منتظمة، وذلك نظرا لارتفاع مستوي السعرات الحرارية والدهون المشبعة والسكر، والتى تعمل علي زيادة الوزن وتراكم الدهون بالجسم ، إليك أصناف المأكولات وأنواع هذه الأطعمة الضارة المسببة زيادة الوزن ، وفقا لما جاء في موقع health line..

الأطعمة المقلية الضارة

مثل البطاطس المقلية، الدجاج المقلي، السمك المقلي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون غير المشبعة التي تزيد الوزن بسرعة.

المشروبات الغازية والعصائرالمحفوظة

تحتوى على نسبة كبيرة من السكر الذى يرفع من الرغبة فى تناول المزيد من الطعام ويؤدى إلى زيادة الوزن.

الحلويات والمخبوزات

تحتوى على كميات كثيرة من السكر والدقيق الأبيض والدهون، ما يجعلها عالية السعرات الحرارية.

الأطعمة المحفوظة والجاهزة

مثل النودلز، الأندومي، الوجبات السريعة تحتوي على نسبة كبيرة من الصوديوم والدهون المتحولة، وقليلة العناصر الغذائية الأساسية.

اللحوم الدهنية الضارة

مثل اللحوم الحمراء الدهنية والجلد، تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي تزيد من مستوى الكوليسترول في الدم.

الأجبان الدهنية

مثل الجبن الكريمي والجبن الأصفر كامل الدسم، تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية.

المكسرات والمجففات

عاليه القيمه الغذائية، إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لذلك يجب تناولها بمعدل طبيعي.

الخبز الأبيض والأرز الأبيض

يحتويان على نسبة عالية من النشويات الممتدة التى تتحول بسرعة فائقة إلى سكر فى الدم، مما يزيد الشعور بالجوع.