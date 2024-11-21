غلق هذه الطرق في الإسكندرية لمدة 5 أيام.. تعرف على السبب

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن غلق الطرق المؤدية من محور أبوذكرى وطريق إسكندرية/ مطروح الساحلى وكوبري ميناء الدخيلة أمام بوابات (5 – 6)، وذلك في إطار تنفيذ مشروع محور أم زغيو، سيتم البدء في أعمال رفع الكمر الخاصة بكوبري تقاطع مدخل ميناء الدخيلة مع محور أم زغيو.

وأضاف بيان المحافظة أن الغلق سيتم اعتبارًا من اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 وحتى الإثنين 25 نوفمبر 2024، ولمدة 5 أيام.

وأوضحت أنه تم التنسيق مع إدارة المرور والهيئة الهندسية على أن تكون المسارات البديلة أثناء تنفيذ رفع الكمر على النحو التالي:

1- القادم من طريق محور أبو ذكري يسلك كوبري وادي القمر واتجاه منطقة مثلث الشركات.*

2- القادم من طريق إسكندرية مطروح الساحلي يسلك طريق الدخيلة اتجاه منطقة مثلث الشركات وحتى مطلع محور أبو ذكري من وادي القمر.*

3- القادم من بوابات (5 _ 6) ميناء الدخيلة يسلك طريق إسكندرية مطروح اتجاه طريق الدخيلة واتجاه منطقة مثلث الشركات وحتى مطلع محور أبو ذكري من وادي القمر.