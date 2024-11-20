وزير المالية: التحول الرقمي أساس لنهضة الاقتصاد المصري

أكد أحمد كوجك، وزير المالية، خلال حديثه مع الإعلامي أسامة كمال ضمن فعاليات معرض Cairo ICT 2024، أن التحول الرقمي يمثل محورًا أساسيًا في خطط الدولة لتحقيق نهضة اقتصادية مستدامة.

أهمية الرقمنة في المنظومة الضريبية

أوضح كوجك أن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجيات شاملة لتحديث المنظومة الضريبية، بما في ذلك تطوير منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، اللاتين تسهمان في توسيع القاعدة الضريبية وتقليل الاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف أن هذه الجهود تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للممولين، مما يعزز الثقة بين المواطنين والحكومة.

دعم المستثمرين والشمول المالي

وأشار وزير المالية إلى أن التحول الرقمي لا يقتصر على الجوانب الضريبية فقط، بل يشمل تعزيز الشمول المالي وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد أن التكنولوجيا الحديثة توفر فرصًا كبيرة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

إشادة بمعرض Cairo ICT

واختتم كوجك حديثه بالإشادة بمعرض Cairo ICT، الذي يُعد منصة رئيسية لتقديم أحدث الحلول التكنولوجية ودعم خطط التحول الرقمي في جميع القطاعات، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف التنموية.

جاءت هذه التصريحات في إطار الجولة التي قام بها وزير المالية في أروقة المعرض، حيث أثنى على الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي وابتكار الحلول التي تسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي.