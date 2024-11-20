"رمز لبنان وأيقونة الفن".. إليسا تهنئ فيروز بعيد ميلادها الـ 90

هنأت النجمة إليسا، المطربة اللبنانية الكبيرة فيروز، بعيد ميلادها الـ 90، والذي يأتى غدًا الخميس.

ووجهت إليسا رساله لفيروز، عبر مقطع فيديو، على حسابها "إنستجرام"، قائلة: "علّمتينا كيف نحلم، كيف نحب، وكيف نحمل لبنان بقلوبنا".

وأضافت: "صوتك رح يبقى دايمًا يجدد فينا الأمل ويجمعنا على الحب والوطن.. كل عام وأنتِ رمز لبنان وأيقونة الفن..كل عام وإنتِ بخير يا فيروز".

يذكر أن فيروز من مواليد 21 نوفمبر 1934 وتعد من أقدم فنّاني العالم ومن الجيل الذهبي للمسرح والموسيقى في لبنان ومن أشهر الأصوات العربية، ولاقت أعمالهُا الفنية رواجًا واسعًا في العالم العربي والغربي، ولقبت في لبنان بـ "العمود السابع لبعلبك".