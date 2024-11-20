اقرأ غدًا في «البوابة».. حرب أوكرانيا تضع العالم على حافة الهاوية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الخميس 21 نوفمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

حرب أوكرانيا تضع العالم على حافة الهاوية

اشتعال الصراع الجوي بين موسكو وكييف

السفارة الأمريكية في كييف تغلق أبوابها وسط تحذير من هجوم كبير

الشك سيد الموقف.. الاتحاد يشعر بالقلق من تصنيع الطائرات الروسية بدون طيار في الصين

تعقيد المشكلة.. اجتماع وكالة الطاقة الذرية.. الغرب يطرح قرارًا يدين عدم تعاون إيران نوويًا

الحل في متناول اليد.. مباحثات لوقف الحرب في لبنان

100 هدف.. جيش الاحتلال يقصف تدمر في سوريا

تهديد وتفاوض.. نعيم قاسم: حزب الله ما زال قادرًا على خوض حرب طويلة