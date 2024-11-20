ads
الخميس 21 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. حرب أوكرانيا تضع العالم على حافة الهاوية

جريدة البوابة
جريدة البوابة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الخميس 21 نوفمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

حرب أوكرانيا تضع العالم على حافة الهاوية
اشتعال الصراع الجوي بين موسكو وكييف
السفارة الأمريكية في كييف تغلق أبوابها وسط تحذير من هجوم كبير
الشك سيد الموقف.. الاتحاد يشعر بالقلق من تصنيع الطائرات الروسية بدون طيار في الصين
تعقيد المشكلة.. اجتماع وكالة الطاقة الذرية.. الغرب يطرح قرارًا يدين  عدم تعاون إيران نوويًا
الحل في متناول اليد.. مباحثات لوقف الحرب في لبنان
100 هدف.. جيش الاحتلال يقصف تدمر في سوريا
تهديد وتفاوض.. نعيم قاسم: حزب الله ما زال قادرًا على خوض حرب طويلة

أوكرانيا موسكو كييف الصين إيران لبنان سوريا حزب الله