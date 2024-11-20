ميار شريف تقتحم ربع نهائي بطولة كوبا تشيلي للتنس

حققت نجمة التنس المصرية ميار شريف إنجازًا جديدًا في مسيرتها الرياضية، حيث تأهلت إلى الدور ربع النهائي ببطولة كوبا "ل بي" تشيلي للتنس.

تأهلت ميار شريف إلى ربع نهائي كوبا تشيلي للتنس، بعد فوزها على الكولومبية إيميلينا أرانجو في دور الـ16 في مباراة استغرقت ساعة و21 دقيقة.

أظهرت ميار شريف سيطرة واضحة على مجريات اللعب، حيث فازت بالمجموعة الأولى بسهولة بنتيجة 6-2، ثم واصلت تألقها في المجموعة الثانية لتفوز بها بنتيجة 6-3.

ميار شريف تنتظر منافستها في ربع نهائي كوبا تشيلي للتنس

بهذه النتيجة، حجزت ميار شريف مكانها في الدور ربع النهائي من البطولة، حيث تواجه الفائزة من مباراة البرازيلية لاورا بيجوسي والبرتغالية فرانشيسكا جورجي.

وكانت البطلة المصرية تغلبت فى الدور الأول (32) من بطولة كوبا "ل بي" تشيلي للتنس على الروسية إليفتينا إبراجيموفا، المصنفة رقم 318 عالميًا، بمجموعتين بواقع 6-4 و6-1.

وتشارك ميار شريف في بطولة كوبا "ل بي" تشيلي للتنس، التي تقام خلال الفترة من 17 وحتى 24 نوفمبر الجاري.