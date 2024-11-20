مصرع طالب غرقا في ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، جثة طالب 16 عامًا، لقي مصرعه غرقا في ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة بدفن الجثة عقب انتهاء التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات شبرا الخيمة يفيد بعثور الأهالي على جثة طالب تطفو على مياه ترعة الإسماعيلية أمام شركة البترول بمسطرد.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة، وجرى انتشال الجثة، وتبين أنها لطالب يدعى "محمد ا" 16 عاما، غرق أثناء الاستحمام بالترعة واللعب هو وأصحابه.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة للمتوفى، فيما سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي عزبة مراد بهتيم بشبرا الخيمة.