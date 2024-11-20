غدا.. عرض "صيفي المتأخر" و"وسوف يصبحون ترابًا" ضمن العروض الخاصة بمهرجان القاهرة

يشهد، غدا الخميس 21 نوفمبر، عرض فيلمي "صيفي المتأخر" و"وسوف يصبحون ترابًا"، ضمن العروض الخاصة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "صيفي المتأخر" روائي تدور أحداثه حول تصل امرأة شابة إلى جزيرة معزولة لحل قضية إرث عائلتها. وسط مشاعر جديدة متأججة، ومن خلال سلسلة من الأحداث غير المتوقعة، ستواجه ماجا أخيراً أسئلة من ماضيها. تصبح عملية البحث عن الإرث رحلة للبحث عن هويتها.



ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 98 دقيقة، في تمام الساعة الحادية والنصف صباحا عصرا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج دانيس تانوفيتش، وإنتاج مشترك بين كرواتيا، البوسنة والهرسك، سلوفينيا، صربيا.

وفيلم "وسوف يصبحون ترابًا" روائي تدور أحداثه حول تُشخص كلوديا، سيدة نشطة رغم كونها في السبعينيات من عمرها، بمرض غير قابل للشفاء، تقرر أن تقضي أيامها الأخيرة في عيادة في سويسرا. من جانبه يشعر زوجها فلافيو، الذي أمضى معها أكثر من 40 عامًا، بالعجز عن مواجهة الحياة بدونها. في هذه الأثناء، تصبح ابنتهما فيوليتا وسيطًا بينهما حيث تحاول توضيح أفكارها الخاصة. ينطلق الثلاثة في رحلة رائعة وعميقة من الحب والاكتشاف الذاتي.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 106 دقيقة، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج كارلوس ماركيز مارسيت، وإنتاج مشترك بين إسبانيا، إيطاليا، سويسرا.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".