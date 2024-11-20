غدًا.. عرض فيلم "قاتلة" ضمن مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان القاهرة

يشهد، غدا الخميس عرض الفيلم اليوناني "قاتلة"، ضمن مسابقة أسبوع النقاد، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

الفيلم روائي تدور أحداثه استنادًا إلى الرواية الكلاسيكية "قاتلة" للروائي اليوناني ألكسندروس باباديامانتيس، تدور الأحداث في جزيرة نائية في اليونان حوالي عام 1900. هناك، تكافح هادولا، المحاصرة برفض والدتها، من أجل البقاء في مواجهة أوامر مجتمع أبوي.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 97 دقيقة، في تمام الساعة الثالثة عصرا على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج إيفا ناثينا.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".