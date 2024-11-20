قبل طرحها.. حمادة هلال يروج لأغنيته الجديدة "يا ريت أهلنا ما ربونا"

روج النجم حمادة هلال، لأغنيته الجديدة، ببوستر عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونشر "هلال"، بوستر اغنيته الجديدة التى تحمل اسم "يا ريت أهلنا ما ربونا"، وذلك قبل طرحها قريبا عبر منصات السوشيال ميديا، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع البوستر.

وكان قد شارك النجم حمادة هلال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة كاريكاتيرية، له، أرسلها له أحد متابعيه، تكريمًا وحبًا في فنانه المفضل.

وعلّق الفنان حمادة هلال، على الصورة التي شارك بها الجمهور: " هو شكرا وكل حاجة يا محمد بس ليه شيّلت مناخيري الهَم ده كله!"، لتلقي الصورة تفاعلًا كبيرًا عبر منصات السوشيال ميديا.