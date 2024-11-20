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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مانع: المباراة مع المغرب كانت على طراز عال والأمل موجود

مانع: المباراة مع
مانع: المباراة مع المغرب كانت على طراز عال والأمل لازال موجو
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صرح ياسين مانع المدير الفني لمنتخب الجزائر للشباب تحت 20 سنة، خلال المؤتمر الصحفي عقب لقاء فريقه أمام المغرب بأن مباراته مع المنافس كانت على مستوى عال من الفنيات.

وقال: إن لاعبيه أهدروا فرصا عديدة، فضلًا عن ضربة الجزاء التي ضيعناها، وكانت كفيلة بحسم اللقاء لصالحنا، ولكن هذه كرة القدم من يضيع الأهداف يستقبلها في شباكه.

وأضاف أنه على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها لاعبينا إلا أن فرصنا للتأهل لازالت قائمة وبشدة، وسوف نعمل جاهدين على تحقيقها.

ومن جانبه أوضح محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي تحت 20 سنة، أننا وصلنا لمبتغانا بالحصول على نقطة من المباراة أمام الجزائر.

وأكد أننا نهدف خلال اللقاءات القادمة المتبقية الحفاظ على تصدرنا للبطولة ووجودنا بالمركز الأول، والتأهل على حساب الفرق المنافسة.

المدير الفني لمنتخب المنتخب المغربي ضربة الجزاء كرة القدم منتخب الجزائر للشباب